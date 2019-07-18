Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса

Решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей противоречит духу Минских соглашений. Такое мнение выразил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Упрощение (выдачи. — RT) российских паспортов гражданам Украины идёт вразрез с духом минских договорённостей и ставит под угрозу усилия по восстановлению мира для граждан Украины», — написал он в Twitter.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.

Министерство иностранных дел Украины осудило это решение и заявило, что подготовило для СНБО перечень ответных мер.