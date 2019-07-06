Волкер призвал Украину сыграть роль лидера в нормандском формате

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Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Киев сыграть роль лидера в переговорах в нормандском формате.

«Украина должна сыграть роль лидера в нормандской процессе, одновременно США будут продолжать поддерживать её действия», — цитирует Волкера «Голос Америки».

Он также назвал «чрезвычайно позитивным шагом» разведение войск в Донбассе.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения ради достижения мира в стране.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН заявил, что действия команды Зеленского по минскому процессу будут зависеть от результатов парламентских выборов.

При этом, по мнению эксперта, масштабных шагов пока ждать не стоит.

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