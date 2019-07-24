Журналисты попали под обстрел в Донбассе

Журналисты пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики были обстреляны украинскими военными в районе Докучаевска.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы управления оборонного ведомства Даниила Безсонова.

«В ходе работы пресс-службы Народной милиции по фиксации последствий минометного обстрела в районе Докучаевска журналисты были обстреляны противником из стрелкового оружия», — заявил он.

По его данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.

Также сообщается, что за первые 24 часа с момента наступления перемирия сотрудники ОБСЕ зафиксировали 75 нарушений режима тишины в Донбассе.