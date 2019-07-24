Журналисты попали под обстрел в Донбассе

Короткая ссылка
Журналисты пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики были обстреляны украинскими военными в районе Докучаевска.
Журналисты попали под обстрел в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы управления оборонного ведомства Даниила Безсонова.

«В ходе работы пресс-службы Народной милиции по фиксации последствий минометного обстрела в районе Докучаевска журналисты были обстреляны противником из стрелкового оружия», — заявил он.

По его данным, в результате случившегося никто не пострадал.  

Ранее участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.

Также сообщается, что за первые 24 часа с момента наступления перемирия сотрудники ОБСЕ зафиксировали 75 нарушений режима тишины в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить