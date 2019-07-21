В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия со стороны Киева
- РИА Новости
«С момента вступления в силу режима прекращения огня информации о нарушениях на линии соприкосновения в зоне ответственности Народной милиции ДНР не поступало», — заявил он.
По его словам, по состоянию на 09:40 режим прекращения огня соблюдается, передаёт Донецкое агентство новостей.
Ранее в Народной милиции ДНР издали приказ о введении в действие с 21 июля бессрочного режима прекращения огня.
Новое бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля было согласовано участниками контактной группы.
В апреле экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы украинского лидера Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.