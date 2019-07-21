СММ ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима тишины в Донбассе

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня в Донбассе с момента его вступления в силу на подконтрольной Киеву территории.
СММ ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима тишины в Донбассе
  • РИА Новости

«С 00:01 до 16:00 21 июля миссия зафиксировала в общей сложности 75 нарушений режима прекращения огня (три взрыва, 21 выпущенный снаряд и 51 выстрел из тяжёлого пулемёта и лёгкого стрелкового оружия)», — говорится в специальном отчёте.

20 июля в представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле Первомайска силами ВСУ.

Ранее участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.

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