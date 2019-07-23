Лавров и Ле Дриан обсудили предварительные итоги выборов в Раду

Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора обсудили предварительные результаты парламентских выборов на Украине, сообщил российский МИД.

© РИА Новости

«Министры подтвердили необходимость полного выполнения Минских соглашений», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили вопросы двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов. Ранее стало известно, что партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» обходит «Европейскую солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко по результатам обработки 94% протоколов на выборах в Верховную раду. По предварительным данным, партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство с 43,10% голосов. Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Зеленскому удалось стабилизировать кризис со своим рейтингом.