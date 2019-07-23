В ЕС прокомментировали выборы в Верховную раду

Евросоюз призвал Киев учесть и устранить выявленные международными наблюдателями недостатки на прошедших парламентских выборах, а также выразил готовность работать с новым парламентом. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Мы полны решимости работать с новой Верховной радой, будущим правительством, когда они будут сформированы, чтобы продолжать нашу политическую ассоциацию, экономическую интеграцию и работать над процессом реформ, которые лежат в основе нашего Соглашения об ассоциации», — говорится в заявлении.

Как отметили в ЕС, после президентских выборов «украинский народ вновь предоставил сильный мандат на проведение реформ на ближайшие пять лет».

Ранее в МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду. Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заявил, что выборы на Украине прошли с массой нарушений, что подвергает сомнению легитимность будущего состава Верховной рады.