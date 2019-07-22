В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду

Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.

«Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Там подчеркнули, что прошедшее голосование можно назвать «голосованием надежды».

«Судя по официальным заявлениям, выборы прошли спокойно, без серьёзных эксцессов. Вместе с тем окончательные выводы о «чистоте» избирательного процесса можно будет подводить после отчётов международных мониторинговых миссий, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека», — заявили в министерстве.

Там также выразили сожаление в связи с тем, что к наблюдению не были допущены представители России, а запрет Киевом открытия избирательных участков на российской территории лишил возможности проголосовать около 3 млн украинских граждан.

Ранее в КИУ заявили, что голосование на выборах в Раду прошло с соблюдением норм украинского законодательства и международных стандартов.

При этом политолог Максим Жаров в беседе с ФАН сообщил, что выборы на Украине прошли с массой нарушений, что подвергает сомнению легитимность будущего состава парламента.