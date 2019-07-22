Комитет избирателей Украины прокомментировал ход выборов в Раду

В общественной организации «Комитет избирателей Украины» заявили, что голосование на выборах в Верховную раду в целом соответствовало нормам украинского законодательства и международным стандартам.

«По оценкам КИУ, выборы были проведены в соответствии с требованиями украинского законодательства и международных стандартов», — цитирует Интерфакс-Украина генерального директора КИУ Алексея Кошеля.

Он также добавил, что у КИУ есть основания говорить, что количество и масштабы нарушений избирательного законодательства соразмерны с предыдущими парламентскими выборами 2014 года.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины признала выборы состоявшимися, не зафиксировав серьёзных нарушений.