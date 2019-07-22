Комитет избирателей Украины прокомментировал ход выборов в Раду

Короткая ссылка
В общественной организации «Комитет избирателей Украины» заявили, что голосование на выборах в Верховную раду в целом соответствовало нормам украинского законодательства и международным стандартам.
Комитет избирателей Украины прокомментировал ход выборов в Раду
  • Reuters

«По оценкам КИУ, выборы были проведены в соответствии с требованиями украинского законодательства и международных стандартов», — цитирует Интерфакс-Украина генерального директора КИУ Алексея Кошеля. 

Он также добавил, что у КИУ есть основания говорить, что количество и масштабы нарушений избирательного законодательства соразмерны с предыдущими парламентскими выборами 2014 года. 

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины признала выборы состоявшимися, не зафиксировав серьёзных нарушений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить