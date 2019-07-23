«Батькивщина» обходит партию Порошенко после подсчёта 94% бюллетеней

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По предварительным данным, партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» набирает на парламентских выборах на Украине больше голосов, чем «Европейская солидарность» Петра Порошенко.
«Батькивщина» обходит партию Порошенко после подсчёта 94% бюллетеней
  • Reuters

Об этом свидетельствуют предварительные результаты Центральной избирательной комиссии Украины.

После обработки 94,2% бюллетеней партия Тимошенко набирает 8,18% голосов, тогда как за партию бывшего украинского президента проголосовали 8,12% избирателей.

21 июля на Украине состоялись досрочные парламентские выборы.

Ранее стало известно, что итоговая явка на выборы в Верховную раду составила 49,84%.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал данные экзитполов.

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