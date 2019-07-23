«Батькивщина» обходит партию Порошенко после подсчёта 94% бюллетеней
- Reuters
Об этом свидетельствуют предварительные результаты Центральной избирательной комиссии Украины.
После обработки 94,2% бюллетеней партия Тимошенко набирает 8,18% голосов, тогда как за партию бывшего украинского президента проголосовали 8,12% избирателей.
21 июля на Украине состоялись досрочные парламентские выборы.
Ранее стало известно, что итоговая явка на выборы в Верховную раду составила 49,84%.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал данные экзитполов.