Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов

Короткая ссылка
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 90,89% протоколов с выборов в Верховную раду. Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.

Об этом сообщает ЦИК.

Второе место занимает «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,94%).

Согласно данным ЦИК, в Раду также попадают «Европейская солидарность» (8,18% голосов), «Батькивщина» (8,18%) и фракция «Голос» (5,92%).

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. 

Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова, политолог Богдан Безпалько объяснил в беседе с ФАН рекордное число случаев незаконной агитации на выборах в Раду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить