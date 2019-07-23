Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Об этом сообщает ЦИК.
Второе место занимает «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,94%).
Согласно данным ЦИК, в Раду также попадают «Европейская солидарность» (8,18% голосов), «Батькивщина» (8,18%) и фракция «Голос» (5,92%).
Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля.
Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова, политолог Богдан Безпалько объяснил в беседе с ФАН рекордное число случаев незаконной агитации на выборах в Раду.