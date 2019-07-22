Вакарчук предложил принять закон об отношениях между Украиной и Россией

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Лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах.
Вакарчук предложил принять закон об отношениях между Украиной и Россией
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Об этом он заявил «Укринформу».

По его словам, данный закон очертил бы «что можно, а что нет».

В качестве примера он привёл ситуацию с гастролями, когда одни украинские артисты категорически отказываются ездить на российскую территорию, а другие активно гастролируют в России.

«Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло чёткий закон, условно говоря, о сосуществовании», — указал он.

Ранее Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет.

В мае экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому налаживать диалог с Россией.

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