Вакарчук предложил наказание для политиков за переговоры с Россией

Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передаёт «Liga.net».

По словам Вакарчука, подобная практика применяется во многих странах: например, в США в 1799 году был принят Акт Логана, предусматривающий уголовную ответственность за любые переговоры с теми странами, с которыми Соединённые Штаты конфликтовали.

«Мы предлагаем подобный по духу и содержанию закон. Его полное название будет «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора», — заявил Вакарчук.

В частности, он предложил изменить статью 111 Уголовного кодекса Украины «Госизмена», добавив в неё возможность применения наказания за переговоры с Россией. Вакарчук предлагает лишать переговорщиков свободы на срок от 13 до 15 лет и запрещать им занимать определённые должности на срок до пяти лет.

При этом предлагается обязать Службу безопасности Украины реагировать на такие переговоры.

Ранее партия Вакарчука подала в ЦИК Украины документы, необходимые для участия в выборах.