Вакарчук не намерен прекращать деятельность в «Океане Эльзы»

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Глава партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что после внеочередных выборов в Верховную раду Украины музыкальная группа «Океан Эльзы», лидером которой он является, продолжит свою деятельность.
Вакарчук не намерен прекращать деятельность в «Океане Эльзы»
  • Reuters

«Так как играть я не умею, искренне считаю, что «Океан Эльзы» будет существовать. Слава богу, закон разрешает заниматься творчеством, а Бог запрещает мне им не заниматься», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что, согласно данным экзитполов, партия «Голос» стала пятой на выборах в украинский парламент с 6,3% голосов.

Первое и второе места достались партиям «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» соответственно.

В связи с этим Вакарчук выразил мнение, что жители Украины в ходе выборов проголосовали за изменения.

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