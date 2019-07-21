Вакарчук не намерен прекращать деятельность в «Океане Эльзы»

Глава партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что после внеочередных выборов в Верховную раду Украины музыкальная группа «Океан Эльзы», лидером которой он является, продолжит свою деятельность.

«Так как играть я не умею, искренне считаю, что «Океан Эльзы» будет существовать. Слава богу, закон разрешает заниматься творчеством, а Бог запрещает мне им не заниматься», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что, согласно данным экзитполов, партия «Голос» стала пятой на выборах в украинский парламент с 6,3% голосов.

Первое и второе места достались партиям «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» соответственно.

В связи с этим Вакарчук выразил мнение, что жители Украины в ходе выборов проголосовали за изменения.