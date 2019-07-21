Вакарчук не намерен прекращать деятельность в «Океане Эльзы»
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«Так как играть я не умею, искренне считаю, что «Океан Эльзы» будет существовать. Слава богу, закон разрешает заниматься творчеством, а Бог запрещает мне им не заниматься», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Ранее сообщалось, что, согласно данным экзитполов, партия «Голос» стала пятой на выборах в украинский парламент с 6,3% голосов.
Первое и второе места достались партиям «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» соответственно.
В связи с этим Вакарчук выразил мнение, что жители Украины в ходе выборов проголосовали за изменения.