Медведчук оценил данные экзитполов на выборах в Верховную раду

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире «112 Украина» прокомментировал данные экзитполов, свидетельствующие о том, что его политсила занимает второе место на выборах в Верховную раду.
Медведчук оценил данные экзитполов на выборах в Верховную раду
  • Reuters

«Безусловно, мы, с учётом только что оглашённых (данных. — RT) экзитполов, довольны результатом, но до конца не удовлетворены», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что, согласно данным экзитполов, «Оппозиционная платформа — За жизнь» на выборах в парламент набрала 11,5% голосов избирателей, заняв, таким образом, второе место.

Лидером голосования стала партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» с 43,9%, третьей — «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,9%.

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