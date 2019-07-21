Вакарчук прокомментировал предварительные данные экзитполов

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук считает, что люди на выборах в Верховную раду проголосовали за изменения.

«Из того, что мы видим, люди проголосовали за изменения, и мы рады быть частью этих изменений», — цитирует Интерфакс-Украина Вакарчука.

По его словам, к переговорам партия будет готова после объявления официальных результатов выборов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Святослава Вакарчука обсудить создание коалиции в Верховной раде.

По данным экзитпола, партия Зеленского «Слуга народа» получает на парламентских выборах 43—44%, а «Голос» — около 6%.