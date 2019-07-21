Политолог оценил данные экзитпола на выборах в Раду

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT данные экзитпола, согласно которым партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, набирая предварительно 43,9% голосов.
Политолог оценил данные экзитпола на выборах в Раду
  • Reuters

«Необходимо подчеркнуть, что никаких сюрпризов пока нет. Всё соответствует тем социологическим опросам, которые были последнее время. Партия Зеленского побеждает на выборах, побеждает уверенно, это не было неожиданностью. В то же самое время «Слуге народа» не удалось получить абсолютное большинство по партийным спискам, на что была серьёзная надежда у Зеленского и его команды», — пояснил Шаповалов.

Эксперт отметил результат «Оппозиционной платформы — За жизнь», добавив, что можно надеяться на то, что интересы востока и юга Украины будут представлены в парламенте «серьёзным образом».

«Это создаст систему баланса. Что касается остальных результатов, конечно, у Зеленского будет достаточно непростая ситуация выбора партнёров», — добавил он.

Как свидетельствуют данные украинского Национального экзитпола, партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду, набирая предварительно 43,9% голосов.

При этом партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» предварительно набирает 11,5% голосов избирателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить