Медведчук рассказал, почему говорит на русском языке

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, почему в ходе публичных выступлений говорит на русском языке, а не на украинском.

По словам политика, он свободно владеет украинским, однако в ходе публичных мероприятий говорит по-русски, чтобы поддержать жителей юго-востока страны.

«В знак протеста специально говорю на русском, чтобы поддержать людей, особенно жителей юго-востока. Это важно для тех, кто понимает, что суть не в языке, а в том, где мы живём, как мы живём и что нас ожидает завтра», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Медведчук прокомментировал данные экзитполов, свидетельствующие о том, что его политсила занимает второе место на выборах в Верховную раду.

По данным ЦИК Украины, после обработки 70,49% протоколов партия набирает 13,04% голосов, сохраняя место в рейтинге.