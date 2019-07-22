Медведчук рассказал, почему говорит на русском языке

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, почему в ходе публичных выступлений говорит на русском языке, а не на украинском.
Медведчук рассказал, почему говорит на русском языке
  • РИА Новости

По словам политика, он свободно владеет украинским, однако в ходе публичных мероприятий говорит по-русски, чтобы поддержать жителей юго-востока страны.

«В знак протеста специально говорю на русском, чтобы поддержать людей, особенно жителей юго-востока. Это важно для тех, кто понимает, что суть не в языке, а в том, где мы живём, как мы живём и что нас ожидает завтра», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Медведчук прокомментировал данные экзитполов, свидетельствующие о том, что его политсила занимает второе место на выборах в Верховную раду.

По данным ЦИК Украины, после обработки 70,49% протоколов партия набирает 13,04% голосов, сохраняя место в рейтинге.

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