Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник украинского лидера Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от партии «Слуга народа» Никита Потураев в эфире Ukrlife.TV предложил переименовать Россию и русский язык.

«Можем, вообще, на своих картах начать их называть Московия. Что нам мешает?» — сказал он.

Кроме того, Потураев в ходе интервью назвал себя «филологом», отметив, в частности, что «украинский» русский язык отличается от «русского» русского языка.

Он добавил, что на Украине существует государственный язык, а также ряд языков нацменьшинств — одним из них является русский.

«Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там — российский», — пояснил Потураев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе.

По его словам, необходимо учитывать мнение жителей региона по данному вопросу.