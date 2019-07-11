Эксперт оценила предложение советника Зеленского переименовать Россию

Член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза в беседе с НСН оценила предложение советника украинского президента Владимира Зеленского Никиты Потураева переименовать Россию и русский язык.

«С точки зрения языка, никакой логики здесь нет. Это высказывание имеет исключительно политическую логику», — сказала Кара-Мурза.

По её словам, русский — один из языков, непосредственно произошедших от древнерусского, как белорусский и украинский, и он имеет своим историческим субстратом древнюю Киевскую Русь, поэтому подобного рода спекуляции возможны, но на самом деле это информационный шум.

Как отметила эксперт, попытки переименовать государство заведомо не имеют никаких правовых последствий.

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал заявление Потураева.