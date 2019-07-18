Политолог оценил реакцию Киева на решение по гражданству для Донбасса

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT сообщение о том, что Министерство иностранных дел Украины подготовило меры в ответ на решение России упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.

По словам эксперта, Киеву вместо подготовки ответных мер надо просто прекратить блокаду Донбасса и идти по пути постепенного выполнения Минских соглашений.

«Указ президента России носит гуманитарный характер, для России не нужно никакое разрешение Украины, чтобы принимать решение о предоставлении гражданства. Это суверенное право любого государства», — заключил он.

17 июля российский лидер Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.

МИД Украины осудил это решение и заявил, что подготовил для СНБО перечень ответных мер.