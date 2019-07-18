В Госдуме оценили реакцию Киева на решение по гражданству для Донбасса

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Полина Полетаева
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT сообщение о том, что МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу.
В Госдуме оценили реакцию Киева на решение по гражданству для Донбасса
  • Reuters

Чепа отметил, что ускоренное получение гражданства «не несёт никакой стратегической опасности» для Украины.

«Если сегодня каждый день украинские вооружённые силы обстреливают жителей Донбасса, то, возможно, люди просто хотят свободно перемещаться, хотят спрятать свои семьи. Поэтому это их полное право — получить такой паспорт», — добавил он.

17 июля российский лидер Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.

МИД Украины осудил это решение и заявил, что подготовил для СНБО перечень ответных мер

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