В Кремле оценили идею Киева о выдаче паспортов этническим украинцам

В Кремле заявили, что считают внутренним делом Украины идею упростить выдачу паспортов этническим украинцам. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну, это внутреннее дело Украины, собственно, как и внутреннее дело России принимать решения, которые были формализованы президентом, с подписанием соответствующего указа», — заявил он.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.

В МИД Украины назвали данное решение провокацией. Украинское внешнеполитическое ведомство подготовило для Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) перечень мер в связи с решением России относительно гражданства для жителей Донбасса.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство Украины. Количество лиц, которые приобрели гражданство Украины по территориальному происхождению, в прошлом году составило 3388, тогда как в 2017-м таких было 3639 человек, а в 2014-м — 6438.