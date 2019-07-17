Сенатор поддержал упрощение получения гражданства для жителей Донбасса

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT решение российского лидера Владимира Путина упростить получение гражданства России для жителей Луганской и Донецкой областей.

«Это позитивное решение. Граждане Украины в любом случае не потеряют своё первое гражданство, но станут и гражданами России. Это даст им возможность получить образование, работу, какой-то социальный пакет и защищённость. По сути, Донецк и Луганск были насильственно оторваны от России, и мы не хотим, чтобы у нас терялась духовная связь. Именно из этих целей и был подписан президентом такой указ, чтобы жители республик чувствовали, что мы единый народ», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, если политика Киева к своим территориям не изменится, ситуация может обостриться ещё сильнее.

«Никто просто не захочет возвращаться на Украину. Тем не менее я выражаю надежду на то, что Зеленский в этом вопросе взял паузу. Он рассчитывает получить контроль в парламенте и тогда сможет диктовать свою волю. Но если в вопросах ДНР и ЛНР он продолжит политику Порошенко, то Украину ждут тяжёлые времена», — считает он.

Ранее Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.

Так, на получение гражданства смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», но и жители этих областей в целом.