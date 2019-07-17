Сенатор поддержал упрощение получения гражданства для жителей Донбасса

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT решение российского лидера Владимира Путина упростить получение гражданства России для жителей Луганской и Донецкой областей.
Сенатор поддержал упрощение получения гражданства для жителей Донбасса
  • РИА Новости

«Это позитивное решение. Граждане Украины в любом случае не потеряют своё первое гражданство, но станут и гражданами России. Это даст им возможность получить образование, работу, какой-то социальный пакет и защищённость. По сути, Донецк и Луганск были насильственно оторваны от России, и мы не хотим, чтобы у нас терялась духовная связь. Именно из этих целей и был подписан президентом такой указ, чтобы жители республик чувствовали, что мы единый народ», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, если политика Киева к своим территориям не изменится, ситуация может обостриться ещё сильнее.

«Никто просто не захочет возвращаться на Украину. Тем не менее я выражаю надежду на то, что Зеленский в этом вопросе взял паузу. Он рассчитывает получить контроль в парламенте и тогда сможет диктовать свою волю. Но если в вопросах ДНР и ЛНР он продолжит политику Порошенко, то Украину ждут тяжёлые времена», — считает он.

Ранее Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.

Так, на получение гражданства смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», но и жители этих областей в целом.

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