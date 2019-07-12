СМИ сообщили о проведении следственных действий в офисе президента Украины

Представители Государственного бюро расследований Украины проводят следственные действия в офисе президента страны. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на информированный источник.

Как уточняет ТАСС, сотрудники ведомства в том числе выясняют, как велись протоколы заседаний во время нахождения у власти экс-главы государства Петра Порошенко.

Мероприятия проходят в офисе действующего лидера Владимира Зеленского.

«Это касается тех совещаний, которые связаны с планированием военных операций во времена президентства экс-главы Украины Петра Порошенко», — уточняется в тексте.

По словам источника издания, следователей, в частности, интересует «кто и что говорил во время совещаний, кто подписывал документы, под грифом «совершенно секретно».

В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты, расположенной в администрации президента Украины, пропали серверы с секретной информацией.

Впоследствии Святослав Цеголко, бывший пресс-секретарь Порошенко, объяснил, что техника была арендована на средства экс-лидера, а позднее возвращена владельцу.

Подробнее о произошедшем — в материале RT.