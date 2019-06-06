Пресс-секретаря Порошенко допросят по делу пропавших серверов СНБО

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Пресс-секретаря бывшего президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали на допрос из-за исчезновения серверов из администрации украинского лидера.
Пресс-секретаря Порошенко допросят по делу пропавших серверов СНБО
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале написал юрист Андрей Портнов, ранее занимавший пост замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича.

«На завтра Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуативной комнаты СНБО», — заявил он.

28 мая секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента пропали серверы с секретной информацией.

Впоследствии Святослав Цеголко, бывший пресс-секретарь Петра Порошенко, объяснил, что техника была арендована на средства экс-лидера, а позднее возвращена владельцу.

29 мая в Государственном бюро расследований Украины сообщили о начале досудебного расследования по факту инцидента.

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