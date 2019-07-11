Украину на встрече советников «нормандской четвёрки» представит Пристайко

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Заместитель руководителя администрации президента Украины Вадим Пристайко будет представлять Киев на встрече советников глав государств нормандского формата (Украины, России, Германии и Франции). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Украину на встрече советников «нормандской четвёрки» представит Пристайко
  • © Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Уточняется, что во встрече примут участие советники глав государств и правительств четырёх стран, которые должны будут подготовить дальнейшие переговоры на высшем уровне.

Ранее стало известно, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.

Отмечалось, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

В ходе переговоров обсуждались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и сотрудничество по возвращению задержанных граждан обеих стран.

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