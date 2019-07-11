Парубий назвал Зеленского авантюристом из-за предложения о люстрации

Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал лидера Украины Владимира Зеленского авантюристом из-за его предложения люстрировать всех высших должностных лиц, находящихся у власти во время президентского срока Петра Порошенко.

«В то время, когда мы защищали Украину, он смешил комиком Путина… Теперь он хочет нас люстрировать», — цитирует спикера ТАСС.

При этом Парубий предупредил, что «время авантюристов» быстро пройдёт.

Кроме того, он выразил мнение, что досрочные выборы в Раду, которые состоятся 21 июля, также являются «авантюрой».

Ранее Зеленский призвал люстрировать всех высокопоставленных чиновников, которые находились у власти на Украине с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, в том числе президента, председателя Рады и глав некоторых ведомств и оборонных предприятий.

Представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что в случае принятия данный закон будет распространяться также и на членов команды президента.