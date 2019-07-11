Зеленский призвал люстрировать высших должностных лиц времён Порошенко

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RT
Украинский президент Владимир Зеленский предложил люстрировать всех высших должностных лиц, которые находились у власти в стране с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, в том числе главу государства, председателя Рады и глав ряда ведомств и оборонных предприятий.
Зеленский призвал люстрировать высших должностных лиц времён Порошенко
  • РИА Новости

Президент предложил добавить в перечень должностей, попадающих под люстрацию, «президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной рады».

«Членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года», — сказал Зеленский в видеобращении, опубликованном в Facebook президента.

Он отметил, что действия «всех указанных лиц в будущем получат и справедливую юридическую оценку».

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал граждан страны 4 июля выйти на акцию протеста к зданию Конституционного суда в связи с возможной отменой закона о люстрации.

9 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона желает Зеленскому поскорее избавиться от «наследия режима» Порошенко.

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