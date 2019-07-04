Порошенко призвал выйти на протест против отмены закона о люстрации

Бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал граждан страны 4 июля выйти на акцию протеста к зданию Конституционного суда в связи с возможной отменой закона о люстрации.

«Завтра, 4 июля, Конституционный суд Украины попытается отменить люстрационный закон, который предусматривает очищение власти от бывших соратников Януковича», — написал Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Экс-лидер страны призвал не допустить «возвращения 2013 года» и выступить против возвращения в политику лиц, «которые пять лет ненавидели Революцию Достоинства».

«Люстрация — это путь к политическому очищению Украины от её авторитарного прошлого! Призываю всех неравнодушных прийти завтра в 9:30 к стенам КС. Реванш не пройдет!» — подчеркнул бывший украинский президент.

Ранее в Киеве прошёл митинг против регистрации Центральной избирательной комиссией Украины на выборы в Верховную раду 21 июля бывшего главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Порошенко заявил о поддержке митингующих.