Парубий призвал найти улики для снятия Шария и Клюева с выборов в Раду

Спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с просьбой предоставить ему информацию о пребывании на украинской территории блогера Анатолия Шария и бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, эти данные ему нужны, чтобы Центральная избирательная комиссия Украины смогла отменить их регистрацию кандидатами в депутаты Верховной рады.

«Это и есть реванш! Это (регистрация. — RT) грубое нарушение закона и справедливости. Очевиден тот факт, что они в последние пять лет не находились на Украине... Закон должен действовать! Шарий и Клюев должны быть сняты с регистрации», — написал он.

Ранее сообщалось, что на площади Независимости в Киеве прошла акция протеста против регистрации Шария и Клюева кандидатами в депутаты.