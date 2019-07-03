Парубий призвал найти улики для снятия Шария и Клюева с выборов в Раду
- РИА Новости
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
По его словам, эти данные ему нужны, чтобы Центральная избирательная комиссия Украины смогла отменить их регистрацию кандидатами в депутаты Верховной рады.
«Это и есть реванш! Это (регистрация. — RT) грубое нарушение закона и справедливости. Очевиден тот факт, что они в последние пять лет не находились на Украине... Закон должен действовать! Шарий и Клюев должны быть сняты с регистрации», — написал он.
Ранее сообщалось, что на площади Независимости в Киеве прошла акция протеста против регистрации Шария и Клюева кандидатами в депутаты.