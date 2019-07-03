В Киеве проходит акция против регистрации блогера Шария в депутаты
Об этом информирует телеканал «Прямой».
Проведение мероприятия было анонсировано в социальных сетях. Уточнялось, что акция пройдёт на площади Независимости, в 20:00, 2 июля.
Экс-лидер Украины Пётр Порошенко поддержал протест в своём Telegram.
«Мы за Украину! Мы за её европейское будущее!... Наша команда присоединяется к акции», — написал он.
Ранее ЦИК Украины отказала Шарию в регистрации на выборы в Раду.
Впоследствии, как передавал ТСН, Центризбирком по решению суда зарегистрировал Клюева и Шария кандидатами в депутаты.
По данным канала, на Украине Клюеву объявлено подозрение в том числе «в хищении государственных средств». В свою очередь, Шарий в стране «известен распространением антиукраинских фейков».