В Киеве проходит акция против регистрации блогера Шария в депутаты

В Киеве проходит митинг против регистрации Центральной избирательной комиссией Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича, и видеоблогера Анатолия Шария.

Об этом информирует телеканал «Прямой».

Проведение мероприятия было анонсировано в социальных сетях. Уточнялось, что акция пройдёт на площади Независимости, в 20:00, 2 июля.

Экс-лидер Украины Пётр Порошенко поддержал протест в своём Telegram.

«Мы за Украину! Мы за её европейское будущее!... Наша команда присоединяется к акции», — написал он.

Ранее ЦИК Украины отказала Шарию в регистрации на выборы в Раду.

Впоследствии, как передавал ТСН, Центризбирком по решению суда зарегистрировал Клюева и Шария кандидатами в депутаты.

По данным канала, на Украине Клюеву объявлено подозрение в том числе «в хищении государственных средств». В свою очередь, Шарий в стране «известен распространением антиукраинских фейков».