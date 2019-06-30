Анастасия Приходько баллотируется в Верховную раду
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- РИА Новости
Отмечается, что Приходько зарегистрирована кандидатом в одномандатном избирательном округе №11 в Виннице.
В сведениях ЦИК о кандидатке написано, что «образование высшее, временно не работает, беспартийная, проживает в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения — политическая партия Всеукраинское объединение «Батькивщина».
Ранее ЦИК Украины приняла решение о регистрации кандидатов от партии «Движение новых сил» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на выборах в Раду.