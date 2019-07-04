ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.

«Победа! ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария!», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

По словам Парубия, после его обращения в правоохранительные органы, были предоставлены документы, позволяющие Раде принять такое решение.

Он также отметил заслугу украинцев, которые 2 июля вышли на протестную акцию против участия Клюева и Шария в парламентских выборах.

Ранее сообщалось, что Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу для получения сведений о пребывании на Украине Шария и Клюева.

По его информации, указанные кандидаты не находились на территории страны в течение пяти лет.

Вечером 2 июля на площади Независимости в Киеве прошёл митинг против регистрации Шария и Клюева кандидатами в депутаты Верховной рады.