ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Короткая ссылка
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.

«Победа! ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария!», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

По словам Парубия, после его обращения в правоохранительные органы, были предоставлены документы, позволяющие Раде принять такое решение.

Он также отметил заслугу украинцев, которые 2 июля вышли на протестную акцию против участия Клюева и Шария в парламентских выборах.

Ранее сообщалось, что Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу для получения сведений о пребывании на Украине Шария и Клюева.

По его информации, указанные кандидаты не находились на территории страны в течение пяти лет.

Вечером 2 июля на площади Независимости в Киеве прошёл митинг против регистрации Шария и Клюева кандидатами в депутаты Верховной рады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить