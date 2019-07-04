ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.
«Победа! ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария!», — написал он в своём микроблоге в Twitter.
По словам Парубия, после его обращения в правоохранительные органы, были предоставлены документы, позволяющие Раде принять такое решение.
Он также отметил заслугу украинцев, которые 2 июля вышли на протестную акцию против участия Клюева и Шария в парламентских выборах.
Ранее сообщалось, что Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу для получения сведений о пребывании на Украине Шария и Клюева.
По его информации, указанные кандидаты не находились на территории страны в течение пяти лет.
Вечером 2 июля на площади Независимости в Киеве прошёл митинг против регистрации Шария и Клюева кандидатами в депутаты Верховной рады.