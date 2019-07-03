В Киеве избили журналиста на акции против блогера Шария

В Киеве избили журналиста украинского издания «СТРАНА.ua» Владислава Бовтрука на митинге против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича, и видеоблогера Анатолия Шария.

Как рассказал журналист своему изданию, он пытался заснять потасовку, которая возникла, когда на митинг пришёл один из сторонников Шария с красным шариком.

«Я подошёл поближе, чтоб заснять этот инцидент и тут же получил удар в лицо от одного из участников митинга — мужчины около 50 лет. Удар был такой силы, что я упал. После чего меня, уже лежащего, продолжили бить ногами», — отметил он.

По его словам, он заявил нападавшим, что он журналист, но в ответ на это ему стали угрожать новыми побоями.

Уточняется, что пострадавший уже написал заявление в полицию по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что на площади Независимости в Киеве прошлая акция протеста против регистрации блогера Шария в депутаты.