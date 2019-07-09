Лавров призвал Зеленского избавиться от «наследия режима Порошенко»

Россия желает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поскорее избавиться от «наследия режима» бывшего президента Петра Порошенко. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на неформальной встрече глав МИД ОБСЕ.

«Мы желаем новому президенту Украины и новому правительству, которое будет сформировано после выборов в парламент, поскорее избавиться от наследия режима Порошенко», — цитирует ТАСС министра.

Он отметил, что российская сторона следит за тем, как Киев комментирует нынешнюю ситуацию, и эти заявления противоречивые.

«С одной стороны, они, вроде бы, говорят, что будут полностью выполнять минские договорённости, с другой, — что не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском», — добавил Лавров.

Как указал министр, это является противоречием, поскольку прямой диалог является сутью Минских соглашений.

В начале июня Зеленский заявил, что политическая система на Украине находится «в нокдауне», предложив её «нокаутировать».

По словам главы государства, партия «Слуга народа» является «мировоззрением», которое «поможет Украине установить другую систему».