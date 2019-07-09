Лавров призвал Зеленского избавиться от «наследия режима Порошенко»
- Reuters
«Мы желаем новому президенту Украины и новому правительству, которое будет сформировано после выборов в парламент, поскорее избавиться от наследия режима Порошенко», — цитирует ТАСС министра.
Он отметил, что российская сторона следит за тем, как Киев комментирует нынешнюю ситуацию, и эти заявления противоречивые.
«С одной стороны, они, вроде бы, говорят, что будут полностью выполнять минские договорённости, с другой, — что не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском», — добавил Лавров.
Как указал министр, это является противоречием, поскольку прямой диалог является сутью Минских соглашений.
В начале июня Зеленский заявил, что политическая система на Украине находится «в нокдауне», предложив её «нокаутировать».
По словам главы государства, партия «Слуга народа» является «мировоззрением», которое «поможет Украине установить другую систему».