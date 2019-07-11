Предложение Зеленского о люстрации затронет его собственную команду

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что в случае официального принятия предложения украинского лидера о люстрации политиков времён экс-главы Украины Петра Порошенко, действие соответствующего документа будет распространяться и на нынешних членов команды Зеленского.

Об этом сообщает «112 Украина».

Данное заявление Стефанчук сделал, отвечая на вопрос первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко.

В частности, она спросила, попадёт ли под люстрацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, который раньше был министром финансов.

«По поводу этой позиции я могу сказать одно: нет у нас вопросов, связанных с тем, команда президента или это не команда президента. В случае поддержки Верховной радой этого закона он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся», — сказал он.

Ранее Зеленский предложил люстрировать всех высших должностных лиц, которые находились у власти в стране с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, в том числе главу государства, председателя Рады и глав ряда ведомств и оборонных предприятий.