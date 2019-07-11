Предложение Зеленского о люстрации затронет его собственную команду
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Об этом сообщает «112 Украина».
Данное заявление Стефанчук сделал, отвечая на вопрос первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко.
В частности, она спросила, попадёт ли под люстрацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, который раньше был министром финансов.
«По поводу этой позиции я могу сказать одно: нет у нас вопросов, связанных с тем, команда президента или это не команда президента. В случае поддержки Верховной радой этого закона он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся», — сказал он.
Ранее Зеленский предложил люстрировать всех высших должностных лиц, которые находились у власти в стране с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, в том числе главу государства, председателя Рады и глав ряда ведомств и оборонных предприятий.