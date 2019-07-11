В Госдуме оценили слова Зеленского о люстрации администрации Порошенко

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT предложение украинского президента Владимира Зеленского люстрировать всех высших должностных лиц, которые занимали должности в стране с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
В Госдуме оценили слова Зеленского о люстрации администрации Порошенко
  • Reuters

«Думаю, до парламентских выборов это решение не будет принято. Закон на этот счёт не разработан, не внесён и не будет обсуждаться уходящим составом Верховной рады. Тем не менее, в желании Зеленского люстрировать своих политических противников сомневаться не приходится. Гораздо интереснее, будет ли он настаивать на этом после выборов в Раду», — считает депутат.

По его словам, для привлечения администрации Петра Порошенко к ответственности есть все основания.

«Они завели страну в тупик, и граждане Украины отказали им в доверии. Сегодня они ведут себя нагло и вызывающе, навязывают свою волю, в том числе Зеленскому», — сказал Затулин.

Ранее Зеленский предложил люстрировать всех высших должностных лиц, которые занимали должности в стране с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Он отметил, что над соответствующим законопроектом ведётся работа, а действия «всех указанных лиц в будущем получат и справедливую юридическую оценку».

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