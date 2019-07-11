Климкин ответил строчкой из песни на очередной отказ Рады уволить его

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал строчкой из песни Hotel California группы Eagles итоги голосования Верховной рады, которая снова отказалась отправить его в отставку.
Климкин ответил строчкой из песни на очередной отказ Рады уволить его
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Верховная рада снова не смогла справиться с голосованием в поддержку моей отставки... Забавно, как Hotel California старых-добрых Eagles перекликается с нашим сюрреализмом. You can check out anytime you like, but you can never leave («Вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти»). Ну, а я в отпуске», — написал Климкин на странице в Facebook.

Ранее депутаты Рады не поддержали отставку Климкина. За его увольнение с поста главы МИД проголосовали 160 народных депутатов, но для принятия решения о его отставке требовалось минимум 226 голосов.

6 июня Верховная рада также не одобрила отставку Климкина

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить