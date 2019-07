Климкин ответил строчкой из песни на очередной отказ Рады уволить его

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал строчкой из песни Hotel California группы Eagles итоги голосования Верховной рады, которая снова отказалась отправить его в отставку.

«Верховная рада снова не смогла справиться с голосованием в поддержку моей отставки... Забавно, как Hotel California старых-добрых Eagles перекликается с нашим сюрреализмом. You can check out anytime you like, but you can never leave («Вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти»). Ну, а я в отпуске», — написал Климкин на странице в Facebook.

Ранее депутаты Рады не поддержали отставку Климкина. За его увольнение с поста главы МИД проголосовали 160 народных депутатов, но для принятия решения о его отставке требовалось минимум 226 голосов.

6 июня Верховная рада также не одобрила отставку Климкина.