Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку

Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Верховная рада Украины отклонила проекты постановлений №10367 об отставке и №10346 об увольнении Павла Климкина с должности главы Министерства иностранных дел», — указывает телеканал.

Уточняется, что два соответствующих проекта постановления поддержали 141 и 137 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

30 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился в Верховную раду для рассмотрения вопроса об увольнении Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

Позднее сам глава МИД Украины призвал Раду отправить его в отставку.