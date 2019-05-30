Климкин призвал Раду отправить его в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.

«Как вы помните, я уже давно решил подать в отставку. Написал заявление заранее и подал его сразу после инаугурации... Вчера был на заседании комитета по иностранным делам Верховной рады и призвал депутатов поддержать моё решение», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что внешнюю политику оставлять не планирует, «как и политику в целом».

30 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился в Верховную раду для рассмотрения вопроса об увольнении главы МИД страны Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.