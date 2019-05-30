Зеленский подал в Раду представления об отставке глав министерств
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Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
«Владимир Зеленский 30 мая внёс в Верховную раду Украины представление об увольнении с должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины», — говорится в тексте.
Отмечается, что парламенту рекомендовано немедленно рассмотреть данный вопрос.
Кроме того, администрация Зеленского планирует в ближайшее время подготовить и направить в Раду материалы для отставки Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.
Ранее Верховная рада не поддержала отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.