Зеленский подал в Раду представления об отставке глав министерств

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Верховную раду для рассмотрения вопроса об увольнении главы МИД страны Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Зеленский подал в Раду представления об отставке глав министерств
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Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Владимир Зеленский 30 мая внёс в Верховную раду Украины представление об увольнении с должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины», — говорится в тексте.

Отмечается, что парламенту рекомендовано немедленно рассмотреть данный вопрос.

Кроме того, администрация Зеленского планирует в ближайшее время подготовить и направить в Раду материалы для отставки Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

Ранее Верховная рада не поддержала отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

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