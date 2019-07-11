Рада отказалась отправлять Климкина в отставку

Верховная рада отказалась отправлять министра иностранных дел Павла Климкина в отставку.

Как сообщает «112 Украина», за отставку проголосовали 160 народных депутатов, однако для принятия решения нужно по меньшей мере 226 голосов.

Ранее комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку Климкина.

В начале июля украинский лидер Владимир Зеленский повторно обратился к парламенту с просьбой рассмотреть представления об увольнении Климкина и генпрокурора Юрия Луценко.

6 июня Рада отказалась отправлять в отставку Климкина.