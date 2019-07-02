Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина

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Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина
  • РИА Новости

Отмечается, что на пост главы МИД Украины Зеленский просит назначить Вадима Пристайко.

«Учитывая указанное и в соответствии с положениями пп. 12, 25 ч. 1 ст. 85, пп. 10, 11 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы», — говорится в письме в парламент от 1 июля.

30 мая Зеленский обратился в Верховную раду для рассмотрения вопроса об увольнении Климкина, главы Минобороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

6 июня Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Также депутаты не стали отправлять в отставку Полторака и Грицака.

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