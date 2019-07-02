Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина
- РИА Новости
Отмечается, что на пост главы МИД Украины Зеленский просит назначить Вадима Пристайко.
«Учитывая указанное и в соответствии с положениями пп. 12, 25 ч. 1 ст. 85, пп. 10, 11 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы», — говорится в письме в парламент от 1 июля.
30 мая Зеленский обратился в Верховную раду для рассмотрения вопроса об увольнении Климкина, главы Минобороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
6 июня Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Также депутаты не стали отправлять в отставку Полторака и Грицака.