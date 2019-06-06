Рада не стала отправлять в отставку министра обороны Украины Полторака
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- РИА Новости
Об этом информирует «112 Украина».
«Верховная рада отклонила проект постановления №10344 об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины», — сообщает телеканал.
Ранее Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина.
30 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился в Верховную раду для рассмотрения вопроса об увольнении Климкина, Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.