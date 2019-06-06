Рада не стала отправлять в отставку министра обороны Украины Полторака

Депутаты Верховной рады не стали отправлять в отставку главу Министерства обороны Украины Степана Полторака.

Об этом информирует «112 Украина».

«Верховная рада отклонила проект постановления №10344 об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины», — сообщает телеканал.

Ранее Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина.

30 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился в Верховную раду для рассмотрения вопроса об увольнении Климкина, Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.