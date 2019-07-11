Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку
- Reuters
Как передаёт Интерфакс, комитет также рекомендовал назначить на эту должность Вадима Пристайко.
Агентство указывает, что парламент должен рассмотреть эти вопросы в ходе заседания в четверг, 11 июля.
В начале июля украинский лидер Владимир Зеленский повторно обратился к парламенту с просьбой рассмотреть представления об увольнении Климкина и генпрокурора Юрия Луценко.
6 июня Рада отказалась отправлять в отставку Климкина.
Подробнее — в материале RT.