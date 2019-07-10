Новая арка над четвёртым энергоблоком ЧАЭС введена в эксплуатацию

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Новый безопасный конфайнмент (НБК), возведённый над четвёртым энергоблоком ЧАЭС, введён в эксплуатацию.
Новая арка над четвёртым энергоблоком ЧАЭС введена в эксплуатацию
  • @Anton Usov
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Об этом сообщил на своей странице в Facebook старший советник по внешним связям Европейского банка реконструкции и развития Антон Усов.

Строительство нового безопасного конфайнмента началось в 2012 году. Срок эксплуатации НБК составляет 100 лет. 

Ранее сообщалось, что Европейский союз выделит €3 млн на обеспечение ядерной безопасности на Украине.

В апреле премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил новый конфайнмент «Укрытие», который успешно прошёл пробную 72-часовую эксплуатацию.

Сообщалось, что проект завершён на 99%.

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