Новая арка над четвёртым энергоблоком ЧАЭС введена в эксплуатацию

Новый безопасный конфайнмент (НБК), возведённый над четвёртым энергоблоком ЧАЭС, введён в эксплуатацию.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook старший советник по внешним связям Европейского банка реконструкции и развития Антон Усов.

Строительство нового безопасного конфайнмента началось в 2012 году. Срок эксплуатации НБК составляет 100 лет.

Ранее сообщалось, что Европейский союз выделит €3 млн на обеспечение ядерной безопасности на Украине.

В апреле премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил новый конфайнмент «Укрытие», который успешно прошёл пробную 72-часовую эксплуатацию.

Сообщалось, что проект завершён на 99%.