Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.

Мнение относительно сложившейся ситуации Познер выразил в своём блоге.

По его словам, в любой стране журналист, позволивший себе высказывания подобного характера, «был бы уволен и вряд ли бы нашёл работу» по специальности.

«Использовать нецензурную лексику, оскорблять другого или других не имеет права никто, особенно журналист», — добавил телеведущий.

При этом Познер отметил, что Габуния перестал быть для него журналистом, в частности, «за нарушение принципов», существующих в профессии.

7 июля Габуния начал свою авторскую программу P. S. на канале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес Владимира Путина.

Примечательно, что обратился он к российскому лидеру на русском языке.

Впоследствии Путин прокомментировал произошедшее.