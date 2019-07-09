Дипломаты посетили задержанных после ЧП с салютом в Минске россиян

Сотрудники посольства России в Минске посетили двух россиян, задержанных по делу о взрывах фейерверков в День независимости Белоруссии, в результате которых одна женщина погибла и восемь человек получили ранения.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии.

«8 июля консульские сотрудники посольства России в Белоруссии получили разрешение от Следственного комитета на посещение двух российских граждан, задержанных в связи с происшествием, случившимся во время салюта 3 июля, и в тот же день посетили их в СИЗО №1 Минска», — заявил представитель ведомства.

Дипломаты отметили отсутствие у россиян жалоб на условия содержания.

Кроме того, в посольстве сообщили, что поддерживают связь с адвокатами и семьями задержанных.

По данным Минобороны Белоруссии, салютные установки и фейерверочные изделия, использованные во время праздника, были приобретены у российской компании ОАО «Пиро-Росс» из Сергиева Посада.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии задержал представителей компании-поставщика фейерверочных изделий в рамках уголовного дела о ЧП с салютами.

По предварительной информации, причиной взрывов фейерверков могли стать некачественные заряды одного из калибров пиротехники.