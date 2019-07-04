В Минске задержали подозреваемых по делу о ЧП с салютами

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Представители компании-поставщика фейерверочных изделий задержаны в Минске в рамках уголовного дела о ЧП с салютами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
В Минске задержали подозреваемых по делу о ЧП с салютами
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

По версии следствия, в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями.

«Они осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними», — приводит сообщение БЕЛТА.

Ранее глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник заявил, что один человек погиб, пятеро были госпитализированы, ещё трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время праздничного салюта. СК Белоруссии возбудил уголовное дело.

По предварительной информации, причиной взрывов фейерверков в Минске являются некачественные заряды одного из калибров пиротехники.

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